13 июня 2023, 16:34
Девушка госпитализирована после аварии под Петрозаводском
В Прионежском районе 26-летняя девушка не справилась с мотоциклом
Вечером 10 июня в поселке Ладва Прионежского района произошла авария, в которой пострадала молодая женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, 26-летняя девушка, управлявшая мотоциклом «Орион 125» без водительского удостоверения, не справилась с управлением и опрокинула транспортное средство.
В результате происшествия водитель получила травмы. Девушку госпитализировали. // Фото «Петрозаводск говорит»