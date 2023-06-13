Девушка госпитализирована после аварии под Петрозаводском

Вечером 10 июня в поселке Ладва Прионежского района произошла авария, в которой пострадала молодая женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 26-летняя девушка, управлявшая мотоциклом «Орион 125» без водительского удостоверения, не справилась с управлением и опрокинула транспортное средство.

В результате происшествия водитель получила травмы. Девушку госпитализировали. // Фото «Петрозаводск говорит»