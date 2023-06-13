13 июня 2023, 16:34
Происшествия

Девушка госпитализирована после аварии под Петрозаводском

В Прионежском районе 26-летняя девушка не справилась с мотоциклом

Вечером 10 июня в поселке Ладва Прионежского района произошла авария, в которой пострадала молодая женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 26-летняя девушка, управлявшая мотоциклом «Орион 125» без водительского удостоверения, не справилась с управлением и опрокинула транспортное средство.

В результате происшествия водитель получила травмы. Девушку госпитализировали. // Фото «Петрозаводск говорит»

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