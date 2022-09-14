Девочка-велосипедист насмерть сбита автомобилем в Карелии

В Олонце 13 сентября произошло смертельное ДТП. Погиб ребенок, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, трагедия случилась в 16 часов. 49-летний водитель автомобиля ЗИЛ сбил 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на велосипеде вне пешеходного перехода.

В результате аварии ребенок получил травмы, от которых впоследствии скончался. Обстоятельства трагедии выясняются. Фото: unsplash.com