Девочка пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила о розыске Софии Кудряшовой 2010 года рождения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, девочка пропала без вести. Ее рост 155-160 сантиметров, волосы темные. Была одета в черную толстовку, голубые джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто видел этого ребенка, просят звонить по номерам телефонов: 8 911 402 49 26, 8 911 415 25 87. // Фото МВД по РК