Автомобиль перевернулся в Петрозаводске, пострадали люди

Вечером в субботу, 25 мая, в Петрозаводске на улице Репникова перевернулся автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, в 20:44 неустановленный водитель автомобиля Skoda Octavia допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП травмы получили 40-летний и 53-летний мужчины. Обстоятельства аварии выясняют специалисты. // Фото ГИБДД