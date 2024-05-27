27 мая 2024, 11:10
Автомобиль перевернулся в Петрозаводске, пострадали люди
Неизвестный водитель устроил дорожную аварию на Ключевой
Вечером в субботу, 25 мая, в Петрозаводске на улице Репникова перевернулся автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ведомства, в 20:44 неустановленный водитель автомобиля Skoda Octavia допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате ДТП травмы получили 40-летний и 53-летний мужчины. Обстоятельства аварии выясняют специалисты. // Фото ГИБДД