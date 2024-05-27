Мужчину избили и ограбили у бара в Карелии

В Олонце сотрудники полиции разбирались в обстоятельствах преступления, совершенного около одного из баров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, после закрытия увеселительного заведения двое незнакомых мужчин завязали разговор на улице. Внезапно один из них ударил второго по лицу кулаком. Когда пострадавший упал, он получил еще один удар в лицо - на этот раз ногой. Затем нападавший схватил жертву, оттащил подальше от бара и выбросил мужчину в канаву. После этого злодей потребовал отдать ему мобильный телефон, всю наличку и банковские карты. У пострадавшего при себе был только телефон. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал его злоумышленнику. Тот скрылся.

Выяснилось, что после случившегося нападавший пошел в другой бар. Там его ждало разочарование - он никак не мог разблокировать похищенный гаджет и в сердцах разбил его.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Предполагаемый преступник арестован. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann