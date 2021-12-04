Девочка-подросток стала жертвой незнакомки из интернета

15-летняя девочка из Прионежского района стала жертвой аферистки из интернета. Как пишет МВД Карелии, в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 36-летняя сельчанка. Её дочь рассказала, что познакомилась в социальной сети с девочкой. Они общались несколько дней, после чего новая знакомая попросила у подростка в долг 3 500 рублей.

На карте девушки были средства, и она перевела требуемую сумму. Когда приблизился срок оплаты долга, девушка попросила вернуть деньги. После этого знакомая добавила её в чёрный список, а деньги так и не поступили на счёт.

Сотрудниками ОМВД России по Прионежскому району проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. // Фото: pixabay.com