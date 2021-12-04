04 декабря 2021, 10:45
Пешеход попал под колеса автомобиля на шоссе в Карелии
Мужчина получил травмы из-за перехода дороги вне пешеходного перехода
Авария с участием пешехода произошла 3 декабря в Петрозаводске. Как сообщает ГИБДД Карелии, на Вознесенском шоссе сбили мужчину.
ДТП случилось в 17:00. 43-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» допустил наезд на пешехода – 46-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате пешеход получил травмы.
Отметим, что 4 декабря МВД Карелии попросило автомобилистов воздержаться от поездок. Причина – сильные снегопады и сложные дорожные условия.