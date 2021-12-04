Пешеход попал под колеса автомобиля на шоссе в Карелии

Авария с участием пешехода произошла 3 декабря в Петрозаводске. Как сообщает ГИБДД Карелии, на Вознесенском шоссе сбили мужчину.

ДТП случилось в 17:00. 43-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» допустил наезд на пешехода – 46-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате пешеход получил травмы.

Отметим, что 4 декабря МВД Карелии попросило автомобилистов воздержаться от поездок. Причина – сильные снегопады и сложные дорожные условия.