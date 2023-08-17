Детские пособия продолжат платить даже при росте доходов

Пособия на детей будут выплачивать даже если доходы родителей выросли. Такое поручение дал по итогам ПМЭФ Владимир Путин, оно опубликовано на официальном сайте Кремля.

- Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие,

- заявил президент.

Он также распорядился внести изменения в правовые акты, согласно которым будет сохранено право на ежемесячное пособие родителей, попечителей, усыновителей и опекунов, ухаживающих за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы, если такие получатели имеют частичную занятость.

Эти поручения должны выполнить до 1 октября. // фото: «Петрозаводск говорит»