Курс доллара перевалил за 100 рублей

Курс доллара утром 14 августа перевалил за 100 рублей. Таковы показатели торгов на Московской бирже. В последний раз доллар доходил до этой отметки в марте 2022 года.

По состоянию на 9:45 американская валюта торгуется на уровне 100,23 рубля. Евро стоит уже 109,63 рубля.

Летом рубль вошел в тройку слабейших валют в мире и лидирует по волатильности, отмечает РИА Новости. С начала года по отношению к российской валюте доллар подорожал на 38%, евро - на 42%. // Фото: unsplash.com / Pepi Stojanovski