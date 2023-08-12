Карельские строители получают одни из самых маленьких зарплат в СЗФО

Строители готовятся отметить свой профессиональный праздник. Людей этой профессии чествуют во второе воскресенье августа. Аналитики hh.ru проанализировали более 21 тысячи вакансий, открытых в строительной сфере в Северо-Западном федеральном округе за последний месяц. А заодно рассказали, какие зарплаты у строителей в Карелии и у наших ближайших соседей.

Количество новых вакансий в сфере строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования в регионах СЗФО в июле по сравнению с прошлым годом выросло на 47%. При этом число резюме сократилось на 11%. И сейчас на одну вакансию в строительной отрасли на Северо-Западестраны откликаются в среднем до 3 кандидатов. Сильнее всего интерес к строительной отрасли упал у жителей Новгородской, Калининградской, Мурманской и Ленинградской областей (падение числа резюме от 18 до 12%).

Самая высокая средняя зарплата у строителя в Мурманской области - 89 тысяч 479 рублей. В Архангельской области и в Санкт-Петербурге тоже неплохие - 80 тысяч 422 рубля и ровно 80 тысяч соответственно.

А вот в Карелии строитель зарабатывает в среднем только 59 тысяч 582 рубля. Меньше только в Калининградской области - 50 468 рублей, и в Псковской области - 47 353 рублей.

Мы желаем всем строителям Карелии хорошо отметить свой профессиональный праздник 13 августа. // Фото: freepik.com.