Новая техника поступила в Карельский центр охраны лесов

Два новых грузовых автомобиля поступили в Карельский центр охраны лесов по нацпроекту «Экология». В этом году на покупку спецтехники и оборудования из федерального бюджета выделено более 22 млн рублей.

На этой неделе в Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов привезли два новых грузовых автомобиля повышенной проходимости. Дополнительная техника поможет специалистам оперативно добираться до очагов возгорания, в том числе в труднодоступных местах.

До конца года на вооружение Центра по нацпроекту поступит еще 10 мотопомп.



В национальном проекте «Экология» Карелия участвует с 2019 года. За это время парк техники и оборудования Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов значительно обновился: поступило около 70 единиц лесопожарной техники и 1071 единица лесопожарного оборудования на сумму 250 млн рублей. Участие в нацпроекте продлится до 2024 года. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.