Дети поздравили с Днем влюбленных мам и пап, оставшись на ночь в саду

Сегодня во всем мире отмечают День всех влюбленных. Работники ЗАГС считали День святого Валентина ровно двадцать лет назад своим профессиональным праздником. И сегодняшний день они постарались сделать для своих посетителей еще более торжественным и запоминающимся.

Кстати, многие пары старались сыграть свадьбу именно в День влюбленных, сообщили во Дворце бракосочетаний. Те, кто решил скрепить свою любовь подписями именно 14.02.2003, повезло вдвойне. Во-первых, у них появился покровитель – святой Валентин. Во-вторых, они стали участниками праздничной лотереи. Благодаря спонсорам некоторым молодоженам довелось провести чудесный вечер в одном из лучших кафе или ресторанов Петрозаводска. Другие унесли на праздничный стол великолепный торт. А кому-то досталась мягкая игрушка, которая будет напоминать им о счастливом дне в их супружеской жизни. Лотерея была беспроигрышной.

«Браки, заключенные на День святого Валентина, будет охранять любовь. А любовь – это самый важный оберег для семьи»,

- считала Анна Клемюк, директор Дворца бракосочетаний.

Невероятную акцию в 2003 году провели и в одном из детских садов Петрозаводска (к сожалению, мы не знаем, стала ли она традиционной, проводилась ли в последующие годы – если это знаете вы, напишите в комментариях). День святого Валентина – отличный повод в очередной раз признаться в любви своей второй половинке. Такое напоминание сделали родителям работники детского сада №2.

«Вы отдохнете, а мы в это время позаботимся о ваших детях» - сказали они и устроили праздник «Волшебная ночь или Пусть родители отдохнут».

Предполагалось, что дети проведут в садике почти двое суток. С ними все это время занимались сотрудники, играя то в тематические игры, то рисуя бабочек. Поставили они и театральную сценку на тему любви. А также пригласили детей на дискотеку, где герои сказок, которые обычно всегда ссорились, вдруг помирились и зажили счастливо. А от настоящего волшебника они узнали о том, что такое любовь, и что за праздник – День святого Валентина. Когда дети отвечают на вопрос «что такое любовь», невозможно не умиляться.

-Это когда никогда не расстаются!

-Это когда какой-то человек дарит другому человеку подарки.

Любовь у шестилетних детей всегда искренняя. И почти всегда – с первого взгляда. Как считали педагоги, не важен сам предмет любви. Важно, что любовь живет в сердце ребенка.

«Мы работаем по программе «Добродетели», а одной из главных и нужных человеку добродетелей является любовь. Любовь ко всему – к маме, к папе, к друзьям, к животным», - считала Елена Герман, заведующая детским садом №2. Воспитатели устроили праздник вроде бы для детей. Но в первую очередь – для их родителей. «То есть первая цель – пусть у родителей появится время в отсутствие детей проявить чувство любви друг к другу. Провести романтический вечер. Или просто отдохнуть», - пояснила замысел Елена Герман.

Конечно, в садике дети остались с согласия родителей. В этом репортаже видно, как их много! Это значит, что у садика была хорошая репутация. Многие семьи доверили им своих детей на ночь. На празднике никто из них не скучал, и все они надеялись, что и мамам с папами тоже в этот момент хорошо. Одна девочка предположила, что ее папа и мама влюбляются друг в друга.

«Если праздник закончится хорошо, пройдет благополучно, то у нас у всех будет великолепное настроение. И мы завтра с такой же радостью встретимся со всеми своими любимыми!»

- подытожила заведующая.

Таким было 14 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com