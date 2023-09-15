Дети отравились котлетами в школьной столовой в российском регионе

В Красноярске дети отравились котлетами в школьной столовой. Одного ребенка увезла скорая, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Kras Mash.

По данным источника, инцидент случился в одной из городских школ. После уроков ученик пятого класса пришел домой, и к вечеру состояние ребенка резко ухудшилось - у него началась рвота. Мать вызвала скорую, которая забрала мальчика. В больнице он потерял сознание. У школьника диагностировали отравление, его поместили в инфекционное отделение.

После случившегося родительница написала в школьный чат. Выяснилось, что такие же симптомы наблюдались еще у пятерых детей. Все они ели котлеты в столовой. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре региона. // Фото: unsplash.com / Mat Napo