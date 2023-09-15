Женщина убила своих детей и покончила с собой в российском городе

В Барнауле мать убила двух своих маленьких детей и совершила самоубийство. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Алтайскому краю.

Трагедия произошла в городе сегодня, 15 сентября. В квартире одного из многоэтажных домов были обнаружены тела трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата. Там же была найдена записка от матери детей. После убийства мальчиков она отправилась в соседнюю многоэтажку и свела счеты с жизнью.

По делу назначен комплекс экспертиз. Устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии. // Фото: скриншот видео СУ СК по Алтайскому краю