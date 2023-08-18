Дети массово госпитализированы после посещения бассейна в Сочи

В Сочи десять детей попали в больницу после посещения сауны с бассейном. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, инцидент произошел в санатории «Аврора». После отдыха в сауне почувствовали себя плохо юные спортсмены. Отмечается, что дети ощущали удушье и недомогание. Они были госпитализированы.

Несовершеннолетним поставили диагноз «отравление парами хлора». Они находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

По факту произошедшего начата проверка. Из бассейна взяты пробы воды. // Фото: unsplash.com / Lee Jeffs