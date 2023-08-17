Иск в суд теперь можно подать через МФЦ

Жители всех регионов России могут подать исковое заявление в суд через МФЦ. Продвинутые пользователи могут сделать это сами, находясь дома у компьютера. Остальным помогут специалисты, передает РАПСИ.

На рабочих столах компьютеров общего пользования в МФЦ размещена специальная ссылка на интернет-портал Государственной автоматизированной системы «Правосудие». Через нее происходит онлайн-подача документов.

Их надо отсканировать. Сделать это помогут сотрудники центров, как и зарегистрировать учетную запись ЕСИА или подтвердить ее, восстановить забытый пароль, войти в личный кабинет «Электронного правосудия».

Но прийти в МФЦ нужно с уже подготовленными документами для подачи иска. Сотрудники МФЦ не смогут дать юридическую консультацию по составлению иска. // фото: DilokaStudio/ freepik.com