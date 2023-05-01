Дети и взрослые попали в водную западню в Сортавальском районе

Группа туристов попала в западню из-за разлива реки в Сортавальском районе. Вода затопила дорогу, сообщили в ГКУ КРПСС, поэтому четверо взрослых и 18 подростков не могли перебраться с одного берега на другой.

Инцидент случился 1 мая из-за обильного таяния снега. Людей отрезало от дороги, преодолеть расстояние между берегами в 60 метров они не могли.

На место ЧП выехали спасатели из Сортавалы. Они натянули переправу и с помощью лодки доставили людей до другого берега. // фото: ГКУ КРПСС/ВКонтакте

