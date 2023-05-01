Грузовой поезд под Брянском сошел с рельсов из-за взрыва

Состав на территории Брянской области сошел с рельсов и загорелся после взрыва 1 мая. О чрезвычайном происшествии на железной дроге рассказал в своем Telegram губернатор Александр Богомаз.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Инцидент случился на 136 километре путей Брянск-Унеча. Сейчас движение поездов там приостановили.

Как пояснили в РЖД, локомотив и семь вагонов сошли с рельсов «из-за незаконного вмешательства в работу транспорта». Локомотив загорелся, работают сотрудники экстренных служб. Поезд вез стройматериалы и топливо.

Ночью 1 мая также взорвалась опора ЛЭП в соседнем с Карелией регионе. // фото: unecha_online/ВКонтакте