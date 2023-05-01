Опору ЛЭП взорвали этой ночью в соседнем с Карелией регионе

Спецслужбы выясняют обстоятельства взрыва ЛЭП, расположенной на территории Гатчинского района Ленобласти. Как написал губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram, опору подорвали примерно в полночь 1 мая.

Это произошло в Сусанинском поселении, в 300 метрах от ЛЭП стоят жилые дома. На месте СП сейчас работают взрывотехники, а также сотрудники ФСБ и прокуратуры. Уже нашли неизвестное устройство, скорее всего, взрывное.

На утро 1 мая ликвидировали угрозу подрыва второй ЛЭП, ее разминировали. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти. Сейчас обследуют другие опоры поврежденной линии. // фото: Александр Дрозденко / Telegram