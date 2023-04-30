Восьмилетняя россиянка умерла после похода в бассейн

Восьмилетняя девочка пришла в бассейн вместе с мамой в городе Балаково Саратовской области.

Впоследствии ее нашли сотрудники бассейна, ребенок был без сознания, пишет газета «Известия». Девочку доставили в больницу, спасти ее не удалось. Инцидент произошел 29 апреля.

Следователи проводят проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям доложить об обстоятельствах, которые будут установлены в ходе проверки. // фото unsplash.com