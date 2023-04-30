Молодых родителей заподозрили в убийстве грудного ребенка

Молодые родители забили дочь до смерти, а потом сообщили в полицию о похищении ребенка. По сообщению «Лента.ру», супруги сильно поругались и нанесли ребенку множество ударов.

Преступление было совершено в Ростове-на-Дону. Заявление о пропаже восьмимесячной дочки направила девушка, 2000 года рождения.

Следователи и полиция осмотрели квартиру заявительницы и нашли останки малышки. По информации МВД Медиа, молодая мама и ее муж, 1989 года рождения, причинили травмы ребенку, от которых девочка умерла. После этого родители попытались скрыть тело.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве. Решается вопрос о мере пресечения. // фото unsplash.com