30 апреля 2023, 13:34
Подростки забрались в чужую квартиру, выпили и попытались угнать авто
Юных нарушителей ждет суд
Группа несовершеннолетних обвинили в незаконном проникновении в квартиру и покушении на угон.
Преступления произошли осенью прошлого года. По версии следователей, четверо подростков, двое из которых не достигли возраста привлечения к ответственности, залезли в чужую квартиру. Они вскрыли замок отверткой, пока хозяйки не было дома. В чужое жилище они забрались, чтобы выпить. Этой же ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения и гуляя по улицам столицы Карелии, они попытались угнать автомобиль, но не сумели завести двигатель.
Уголовное дело направили в суд. // фото unsplash.com