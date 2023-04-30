Подростки забрались в чужую квартиру, выпили и попытались угнать авто

Группа несовершеннолетних обвинили в незаконном проникновении в квартиру и покушении на угон.

Преступления произошли осенью прошлого года. По версии следователей, четверо подростков, двое из которых не достигли возраста привлечения к ответственности, залезли в чужую квартиру. Они вскрыли замок отверткой, пока хозяйки не было дома. В чужое жилище они забрались, чтобы выпить. Этой же ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения и гуляя по улицам столицы Карелии, они попытались угнать автомобиль, но не сумели завести двигатель.

Уголовное дело направили в суд. // фото unsplash.com