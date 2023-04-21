Детей накормили салатом с червями в столовой школы в Петербурге

В одной из школ Санкт-Петербурга дети получили на обед салат с червями. Об этом сообщает «Фонтанка». Издание также публикует видео, на котором запечатлено скандальное блюдо. Ролик был снят 18 апреля.

Мама школьника, запечатлевшего необычный обед, рассказала, что родители собираются подавать в суд на компанию, которая занимается организацией питания школьников.

В учебном заведении от комментариев отказались, а поставляющая питание организация заявила, что связалась с администрацией учебного учреждения. Случай единичный и не несет массовости, проводится проверка, сообщили в компании. При этом представитель компании отметил, что будут прорабатываться все варианты произошедшего, включая шалость со стороны детей.

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу начало проверку по факту случившегося. // Фото: скриншот видео «Фонтанки»