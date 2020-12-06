Десять брандмейстеров тушили пожар в бане в Петрозаводске

Огненное ЧП в частной бане на улице Парковая возле дома №56 произошло накануне вечером.

По сообщению МЧС по Карелии, 5 декабря в 18:25 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в бане. В операции по тушению были задейстованы десять человек. В 19:19 пожар был ликвидирован.

Напомним, 5 декабря пожар в Лахденпохье горела хозяйственная постройка. Очевидцы засняли на видео огненный инцидент среди жилых домов. (фото ogorod.ru)