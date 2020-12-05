05 декабря 2020, 17:16
Соцсети

Очевидцы сняли на видео полыхающий гараж

Возгорание произошло днем 5 декабря на одной из улиц Лахденпохьи

Очевидцы засняли клубы дыма и пламя на одной из улиц Лахденпохьи. По сообщению участников группы «ЛахденпохьЯ-Навсегда!», днем 5 декабря горел гараж на улице 50 лет Октября.

На место выезжали пожарные расчеты. Местные жители поблагодарили огнеборцев за помощь в тушении. Сколько хозяйственных строений пострадало от огня, не уточняется.

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Видео паблика «ЛахденпохьЯ - Навсегда!»

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Метки: 
пожар
Лахденпохья
новости Карелии
очевидцы
гараж
хозпостройка
Соцсеть