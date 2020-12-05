05 декабря 2020, 17:16
Очевидцы сняли на видео полыхающий гараж
Возгорание произошло днем 5 декабря на одной из улиц Лахденпохьи
Очевидцы засняли клубы дыма и пламя на одной из улиц Лахденпохьи. По сообщению участников группы «ЛахденпохьЯ-Навсегда!», днем 5 декабря горел гараж на улице 50 лет Октября.
На место выезжали пожарные расчеты. Местные жители поблагодарили огнеборцев за помощь в тушении. Сколько хозяйственных строений пострадало от огня, не уточняется.
Фото пользователей соцсети vk.com
Видео паблика «ЛахденпохьЯ - Навсегда!»