Очевидцы сняли на видео полыхающий гараж

Очевидцы засняли клубы дыма и пламя на одной из улиц Лахденпохьи. По сообщению участников группы «ЛахденпохьЯ-Навсегда!», днем 5 декабря горел гараж на улице 50 лет Октября.

На место выезжали пожарные расчеты. Местные жители поблагодарили огнеборцев за помощь в тушении. Сколько хозяйственных строений пострадало от огня, не уточняется.

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Видео паблика «ЛахденпохьЯ - Навсегда!»