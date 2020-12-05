Основатель «ВКонтакте» Дуров откровенно высказался о деньгах и счастье

Предприниматель и основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» высказался о деньгах, счастье и потреблении. Мнение долларового миллиардера приводит РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

По его словам, к 22 годам у него был миллион долларов, к 25 – десятки, к 28 - сотни миллионов. Но, как считает Дурова, это никогда не делало его счастливым. Программист считает, что потребление не может быть источником счастья. Он отметил, что корпорации используют маркетинг и внушают людям, что для решения проблем надо что-то купить. Но, как считает Дуров, отправляясь в путешествие потребления, человек попадает в ловушку, которая делает его несчастным, а корпорации наоборот счастливыми.

Предприниматель заявил, что не стал покупать дорогую недвижимость и яхты, но занялся созданием интернет-сервисов, которые считает своим главным активом.

«Я подозреваю, что одна из причин, по которой я разбогател, занимаясь любимым делом, заключается в том, что деньги никогда не были для меня важной целью»,

- признался он. Программист надеется, что как можно больше людей откроют для себя удовольствие, которое приносит процесс создания полезных для общества вещей.

Состояние Дурова, по данным Forbes, оценивается в 3,4 миллиарда долларов. Предприниматель занимает 30 строчку в списке богатейших россиян. (фото rozetked.me)