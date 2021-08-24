Десантники из Карелии отправились тушить лесные пожары в Мордовии

Десять карельских огнеборцев помогут Мордовии в тушении лесных пожаров. Десантники-пожарные карельского центра авиационной и наземной охраны лесов отправились на тушение крупного лесного пожара в Мордовии, сообщается в правительственном паблике. Республику о помощи попросил директор ФГБУ «Заповедная Мордовия».

Пожар в Темниковском районе в природном заповеднике имени Смидовича и национальном парке «Смольный» бушует на площади 2,3 тыс. га. С 5 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее двадцать десантников-пожарных из Карелии были направлены в Якутию на борьбу с лесными пожарами. В благодарность за помощь телебашня в Якутске вечером 2 сентября засияет цветами карельского флага. (фото vk.com)