Павел Погребняк подарил жене кольцо за 110 миллионов рублей

Мария Погребняк приняла участие в программе «Сколько стоит шмот?» на YouTube-канале «Дымоход» и рассказала о стоимости своих вещей и украшений. Жена знаменитого российского футболиста ездит на метро в экипировке за сотни миллионов рублей.

По условиям шоу знаменитости должны озвучить цену того, что на них надето. Мария заявила, что на ней недорогой костюм за 35 тысяч рублей.

Но аксессуары стоили гораздо больше. В частности, жена форварда пришла в студию с Louis Vuitton за 300 тысяч рублей. Жемчужные бусы от Chanel на ее шее обошлись в 180 тысяч рублей.

Но больше всего журналистов заинтересовали кольцо Cartier в виде головы тигра и кольцо Graff с 10-каратным бриллиантом. Первое украшение стоит 3,5 миллиона рублей, второе - 110 миллионов.

«Все подарил муж, с фамилией мне повезло», - заявила Мария.

При этом она сказала, что приехала на съемки на общественном транспорте. Правда, с ней были два охранника. // Фото: Фото: mariapoga / Instagram, «Дымоход»/YouTube