Деревянный жилой дом в Медвежьегорске тушили два пожарных расчета

За истекшие сутки на территории республики было зарегистрировано четыре пожара, самый сложный из них произошел на севере Республики, в городе Медвежьегорск.

Сообщение о том, что в переулке Базарный горит 2-х квартирный деревянный жилой дом, на пульт Единой службы спасения «01» города Медвежьегорска поступило 21 сентября в 06: 46.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета уже были на месте происшествия и приступили к укрощению огня. Дополнительно к месту происшествия на помощь своим коллегам по тревоге выехали пожарные из поселка Пиндуши.

Общими усилиями пожар ликвидировали. Огнем повреждены одна квартира и веранда. Площадь пожара составила порядка 90 квадратных метров.

По какой причине произошло возгорание, сейчас устанавливают специалисты.

Еще один пожар на севере Карелии произошел вечером.

В 20: 19 минут по неустановленной пока причине загорелась неэксплуатируемая хозяйственная постройка в поселке Поросозеро Суоярвского района.

В результате пожара деревянное строение было значительно повреждено огнем. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Проводится проверка. // Фото: Alexas_Fotos/Pixabay