Автомобилист встретился с лосем на трассе под Петрозаводском

Сегодня вечером, в 19:38, в районе Бесовца лось выбежал на дорогу и едва не попал под колеса ехавшего по трассе Петрозаводск-Суоярви автомобиля. Регистратор транспортного средства снял этот момент, ролик выложен в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На кадрах видно, как силуэт крупного животного вырисовывается в темноте на левой обочине. По счастливому стечению обстоятельств, в последний момент лось решил не выбегать под колеса.

«Будьте бдительны за рулем на трассе, особенно в темное время», - написал автор видео Артем Малышко.