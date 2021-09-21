21 сентября 2021, 21:03
Происшествия

Автомобилист встретился с лосем на трассе под Петрозаводском

Регистратор заснял момент выхода дикого зверя на дорогу в Карелии

Сегодня вечером, в 19:38, в районе Бесовца лось выбежал на дорогу и едва не попал под колеса ехавшего по трассе Петрозаводск-Суоярви автомобиля. Регистратор транспортного средства снял этот момент, ролик выложен в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На кадрах видно, как силуэт крупного животного вырисовывается в темноте на левой обочине. По счастливому стечению обстоятельств, в последний момент лось решил не выбегать под колеса.

«Будьте бдительны за рулем на трассе, особенно в темное время», - написал автор видео Артем Малышко.

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Метки: 
Бесовец
Петрозаводск-Суоярви
лось
Дорога
новости Карелии