Два десятка снарядов нашли в лесу в Карелии

В Карелии в лесу обнаружена очередная группа взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.

По данным КРПСС, 15 сентября подразделение разминирования работало в Питкярантском районе. В районе деревни Койриноя был найден склад боеприпасов.

Всего специалисты изъяли больше двух десятков предметов - 21 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, один 152-миллиметровый артиллерийский снаряд и две авиационные бомбы. Все снаряды были уничтожены. Фото КРПСС