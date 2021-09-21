21 сентября 2021, 20:36
Два десятка снарядов нашли в лесу в Карелии
В районе деревни Койриноя был найден склад взрывоопасных предметов
В Карелии в лесу обнаружена очередная группа взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.
По данным КРПСС, 15 сентября подразделение разминирования работало в Питкярантском районе. В районе деревни Койриноя был найден склад боеприпасов.
Всего специалисты изъяли больше двух десятков предметов - 21 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, один 152-миллиметровый артиллерийский снаряд и две авиационные бомбы. Все снаряды были уничтожены. Фото КРПСС