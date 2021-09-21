21 сентября 2021, 17:35
Происшествия

Мужчина погиб минувшей ночью в камере для задержанных в Карелии

В Костомукше следователями проводится доследственная проверка по факту смерти человека

В Костомукше следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в камере изолятора временного содержания. Трагедия случилась минувшей ночью, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в ночь на 21 сентября в камере ИВС было найдено тело мужчины. На нем были обнаружены следы телесных повреждений.

Обстоятельства гибели задержанного предстоит выяснить следственным органам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото источника

Обсудить
просмотр
194010
Метки: 
Костомукша
следственный комитет
ИВС
гибель
проверка
новости Карелии