Мужчина погиб минувшей ночью в камере для задержанных в Карелии

В Костомукше следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в камере изолятора временного содержания. Трагедия случилась минувшей ночью, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в ночь на 21 сентября в камере ИВС было найдено тело мужчины. На нем были обнаружены следы телесных повреждений.

Обстоятельства гибели задержанного предстоит выяснить следственным органам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото источника