21 сентября 2021, 17:35
Мужчина погиб минувшей ночью в камере для задержанных в Карелии
В Костомукше следователями проводится доследственная проверка по факту смерти человека
В Костомукше следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в камере изолятора временного содержания. Трагедия случилась минувшей ночью, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, в ночь на 21 сентября в камере ИВС было найдено тело мужчины. На нем были обнаружены следы телесных повреждений.
Обстоятельства гибели задержанного предстоит выяснить следственным органам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото источника