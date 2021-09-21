Молодой петрозаводчанин лишился всех денег после знакомства в Сети

В полицию Петрозаводска обратился 27-летний мужчина. Он рассказал, что лишился денег после знакомства в Интернете, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Горожанин пояснил, что познакомился в Сети с девушкой. Она предложила встретиться и выбрала для первого свидания театр. Собеседница рассказала, что у нее есть один билет, а место рядом свободно, и прислала ссылку, по которой якобы можно было купить билет. Горожанин перешел по ней и ввел данные своей карты. После этого со счета были списаны все деньги - более 41 тысячи рублей.

Новая знакомая сначала сообщила, что не причастна к исчезновению денег, а затем просто перестала отвечать на попытки связаться с ней.

Полиция просит жителей Карелии быть внимательными при общении с незнакомцами. Фото pixabay.com/janeb13