Деревня в Италии распродает дома по цене 1 евро

В небольшой итальянской деревне Ояче организована распродажа домов по цене 1 евро. Власти поселения предполагают, что новые владельцы проведут ремонт недвижимости за свой счет, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Глава расположенной недалеко от границы со Швейцарией деревушки Стефания Клос рассказала, что в центре Ояче много заброшенных домов. Они достались нынешним владельцам от умерших родственников, но заниматься ими собственники не могут или не хотят, а здания приходят в негодность и разваливаются, создавая угрозу безопасности местных жителей.

В связи с этим власти деревни приняли решение продавать дома за 1 евро. Они надеются, что таким образом владельцы зданий избавятся от ненужного имущества, а новые собственники получат недвижимость по ультранизкой цене. Муниципалитет, в свою очередь, через некоторое время обретет эстетически привлекательный и безопасный центр.

Мэрия Ояче не намерена ограничивать покупателей жилья в возможностях использования недвижимости. Они также не будут обязаны постоянно проживать в деревне. Всего Ояче в настоящее время насчитывает около 200 жителей. В центре горной деревни есть церковь, ратуша, продуктовый магазин, бар, почта и кабинет врача, а также детский сад, начальная школа и библиотека. Фото источника