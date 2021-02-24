Загадочное существо с тремя глазами нашли рыбаки на берегу океана

На берегу океана в Индии рыбаки обнаружили загадочное мертвое существо с тремя глазами. Специалисты до сих пор не могут понять, что это за животное, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Существо весом три с половиной килограмма нашли 19 февраля. Рыбаки не сразу решились к нему подойти и сделали это только тогда, когда убедились, что животное погибло. По словам очевидцев, существо было похоже на камень, но обладало текстурой резины, его можно было растянуть.

Рыбаки считают, что находка может быть редкой рыбой или животным-мутантом. Чиновники из местного управления рыболовства забрали животное для изучения. Они отметили, что раньше не встречали подобных существ.

Эксперты подозревают, что это морская губка. Однако в районе обнаружения зверя и на восточном побережье из-за загрязнения океана обычно не водятся ни губки, ни кораллы. Фото timesofindia.indiatimes.com