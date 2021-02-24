24 февраля 2021, 21:15
Предсказание в печенье помогло мужчине сказочно разбогатеть
Американцу принесла удачу комбинация чисел, найденная в китайской еде
Житель США по имени Эрнесто Сорцано прислушался к предсказанию, найденному в печенье, и сорвал джекпот лотереи. Об этом сообщает издание UPI.
Мужчина рассказал, что заказал домой еду из китайского ресторана. Ему привезли жареный рис с креветками и в виде бонуса подарили печенье с предсказанием. Внутри Сорцано нашел комбинацию чисел. Мужчина решил, что они принесут ему удачу, и сыграл этими числами в лотерею.
В итоге комбинация принесла американцу целое состояние - около 500 тысяч долларов (37 миллионов рублей). Победитель отметил, что собирается переехать из Флориды в Северную Каролину и на выигранные деньги купить там дом. Фото kinstacdn.com