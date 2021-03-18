Депутаты заслушали отчет о работе МВД

В Законодательном собрании Карелии заслушали доклад о работе регионального МВД за 2020 год. Перед депутатами выступил заместитель министра Максим Корепов. Одним из главных и наиболее тревожных показателей, по словам заместителя министра, стало увеличение числа преступлений, из-за которого Карелия в десятку регионов с самым быстрым ростом преступности. По словам Корепова, виноваты в этом активизировавшиеся дистанционные мошенники. При этом снизилось число уличных правонарушений.

Депутаты задали ряд вопросов, отметив те сферы деятельности, где по их мнению полиции нужно приложить больше усилий. Так, первый вице-спикер Ольга Шмаеник обратила внимание участников заседания на увеличившееся количество граффити на городских фасадах с рекламой запрещенных веществ и предложениями сомнительного заработка.

Пресечение этих нарушений (нанесение граффити – прим.ред.) не является полномочием органов внутренних дел. Это полномочия органов местного самоуправления, у которых нет возможности установить личность нарушителя. При этом такая возможность есть у органов полиции,

– отметила Ольга Шмаеник.

Она заключила, что МВД должно вести в этом направлении совместную работу с другими органами власти. Также Ольга Шмаеник заявила, что статья регионального закона об административных правонарушениях, посвященная нанесению самовольных надписей, начала работать по-настоящему, а за правонарушения стали наказывать.

Председатель парламентского Комитета по экономической политике Лариса Жданова поблагодарила полицию за совместную работу по борьбе с так называемыми «наливайками», но подчеркнула, что, по ее мнению, эта проблема еще не решена.

Огромная просьба уделить особое внимание обращениям граждан по выезду на «горячие точки». И давайте продолжим вносить изменения в законодательство с тем, чтобы жестче штрафовать нарушителей тишины. Мы подняли общественность, давайте доведем эту борьбу до логического финала,

– сказала Лариса Жданова.

Задавали депутаты и другие вопросы – в частности, отметили нехватку участковых в отдаленных населенных пунктах. В результате отчет о работе МВД был принят к сведению.