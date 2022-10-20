Депутаты собрали средства на серебристые ели

Важная социальная акция прошла в историческом центре Петрозаводска: взамен старых деревьев, не выдержавших загазованность центра города, прошла высадка новых пород.

Ели, особенно серебристые, – один из российских символов. А уж Карелии – точно. На центральной площади Петрозаводска около 60 лет назад по периметру памятника Ленина были архитектурно посажены хвойные вечнозеленые деревья. Вот беда в том, что жить в центре города дерево долго не может. Верхушки деревьев пожухли, высохли и явно не годились для торжественной площади.

Особенность акции заключалась в том, что ни копейки городского бюджета не было потрачено. Петрозаводские депутаты собрали личные средства, которые ушли на покупку саженцев и их посадку. (Видео)