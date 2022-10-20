На дороге в центре Суоярви установят освещение

После неоднократных обращений Суоярвской администрации в Управление автомобильных дорог республики о необходимости установить освещение на участоке региональной дороги в центре Суоярви, решение, наконец, принято. Работы уже начались. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Роман Петров.

Управление автодорог подписало госконтракт на обустройство трехкилометрового участка автомобильной дороги Петрозаводск-Суоярви недостающим электроосвещением. Его цена составляет 19 млн 147 тысяч 12 рублей, которые выделили из бюджета Карелии.

«После проведения подготовительных работ подрядчик установит от въезда в город со стороны Петрозаводска и по улице Ленина 81 опору и 81 светильник, что позволит решить проблему недостаточного электроосвещения на этой территории. Работы должны завершиться до 1 декабря»,

- рассказал Роман Петров. Фото: vk.com.