На Кукковке запретят остановку транспорта на одной из улиц

На Кукковке с 10 ноября изменится схема движения транспорта на улице Балтийской. Об этом сообщили в мэрии Петрозаводска.

С этого дня на участке между улицей Парфенова и Средним Сарафановским проулком будет запрещена остановка транспорта. Это касается только нечетной стороны улицы Балтийской.

Нововведения призваны улучшить уборку, повысить безопасность и пропускную способность магистрали. Мэрия просит водителей следить за дорожными знаками и быть внимательными. Фото: unsplash.com