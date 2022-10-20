С начала года росгвардейцами пресечено боле 400 правонарушений

Сотрудниками групп задержания вневедомственной охраны Карелии с начала года совершено более 14 тысяч выездов по тревожным сигналам с объектов, пресечено более 400 злодеяний, задержаны около 600 правонарушителей, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

29 октября исполняется 70 лет Вневедомственной охране. В канун юбилея руководитель службы, подполковник полиции Алексей Гроссман озвучил итоги работы за девять месяцев текущего года. Так, на сегодня в республике подразделениями вневедомственной охраны обеспечивается безопасность порядка 7 тысяч объектов. Сотрудниками групп задержания совершено более 14 тысяч выездов на охраняемые объекты, пресечено более 400 правонарушений, задержаны около 600 злоумышленников.

В рамках прошедшего оперативного совещание по итогам служебно-боевой деятельности Алексей Гроссман вручил личному составу очередные звания. За добросовестное выполнение служебных обязанностей ценными подарками и благодарственными письмами были награждены начальники Петрозаводского, Костомукшского, Сегежского и Кондопожского отделов вневедомственной охраны, а также начальник пункта централизованной охраны Олонецкого отделения.

Дополним, что в России выпущена юбилейная награда – медаль «70 лет вневедомственной охране».

Фото: chelznak.ru, 10.rosguard.gov.ru.