Большинство овощей продолжают дорожать в Карелии

Карелиястат рассказал об изменении цен в республике на неделе с 11 по 17 октября. Данные приведены на сайте ведомства.

Так, среди овощей подорожали репчатый лук (на 5,5%), свекла (на 5,3%), помидоры (на 3,3%), капуста (на 1,4%). В то же время картофель и огурцы подешевели на 1%, а яблоки - сразу на 10,7%.

Среди других продуктов выросли цены на хлеб, молоко, конфеты, сосиски, сардельки, яйца (на 1,1-3,8%). Подешевели колбасы, макароны, консервы для детского питания.

Еженедельный мониторинг цен ведется в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. Фото: unsplash.com