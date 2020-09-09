Депутаты предложили снизить торговые наценки для школьного питания

Сегодня, 9 сентября, на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике депутаты ЗС РК обсудили то, как в карельских школах ученики младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием.

Заместитель министра образования Карелии Наталья Кармазина объяснила, что бесплатное горячее питание в тех школах, где к пищеблокам нет претензий у Роспотребнадзора, финансируется из федерального бюджета. Там же, где школы не смогли выполнить требования Роспотребнадзора, горячее питание обеспечивается за счет республиканского бюджета.

По информации Кармазиной, горячее питание в 111 образовательных учреждениях Карелии финансируется из федерального бюджета. На горячее питание учеников младших классов этих школ выделено с сентября по декабрь 2020 года включительно 90,7 миллиона рублей. За счет федерального бюджета горячим питанием обеспечено 18 504 ребенка.

Вовремя не смогли довести до нормативного уровня пищеблоки в 86 школах, которые получают средства на бесплатное горячее питание из республиканского бюджета. На эти цели на сентябрь и октябрь 2020 года бюджет республики выделил 28 миллионов рублей. За счет республиканского бюджета питаются 11 470 учащихся 1-4 классов.

На ремонт пищеблоков в этом году было выделено 96 миллионов рублей. Наталья Кармазина надеется, что часть школ, которые финансируются из республиканского бюджета, в ближайшее время перейдут на федеральное финансирование. По ее оценке, крайне проблематично реконструировать пищеблоки в 16 школах республики.

Заместитель министра образования Карелии напомнила, что под горячим питанием подразумевается горячий завтрак для детей, которые учатся в первую смену, и горячий обед для тех, кто вынужден заниматься во вторую смену. На одного ребенка в день выделяется 70,74 рубля. Наталья Кармазина не ответила на вопрос депутата Эмилии Слабуновой, сколько из почти 71 рубля реально «остается на тарелке» у школьника.

Не секрет, что в Петрозаводске организациям, осуществляющим организацию питания школьников, разрешено делать максимальную наценку в 147%. Кармазина назвала такой уровень наценки «недопустимым». По подсчетам Слабуновой, при наценке в 135% в тарелке школьника остается всего 30 рублей.

Депутаты ЗС РК обратились в министерство образование РК с просьбой навести порядок с уровнем наценки, который разрешен для организаций, занимающихся школьным питанием.

Добавим, ранее мы писали о том, как в Карелии богатеют на бесплатном школьном питании. Подробнее о том, как петрозаводчанка недосчиталась продуктов в наборе для своей дочери и пошла в суд, читайте здесь.

Фото с hibiny.com