В сети появились фото ночного пожара в Петрозаводске

В паблике Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения опубликованы фотографии ночного пожара в Петрозаводска.

Как мы писали ранее со ссылкой на МЧС по РК, сегодня в 05:45 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района (17 чел., 4 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в строении по адресу: г. Петрозаводск, ул. Энергетиков, д. 27. В 7:28 пожар был ликвидирован.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.