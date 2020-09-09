Серьезный пожар произошел сегодня ночью в Петрозаводске, сообщает МЧС по РК.

«В 05:45 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска и Прионежского района (17 чел., 4 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в строении по адресу: г. Петрозаводск, ул. Энергетиков, д. 27. В 7:28 пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщении.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.