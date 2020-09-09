В мэрии проверили, как идет благоустройство Паровозного сквера

Ирина Мирошник провела выездное совещание с представителями комитета ЖКХ и подрядных организаций, занятых благоустройством территорий и ремонтом дорог, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

Муниципальный контракт с ООО СК «Атриум» на работы по благоустройству Паровозного сквера подписан в начале сентября. Решение привести в порядок эту общественную территорию, связывающую автомобильный и железнодорожный вокзалы, было принято после того, как высвободились средства, которые планировалось направить на массовые мероприятия в связи со 100-летием Республики Карелия.

Проектом предусмотрена расчистка сквера от аварийных деревьев, планировка территории, ремонт пешеходной асфальтовой дорожки и установка освещения. Все эти мероприятия синхронизированы с работами по строительству нового пешеходного моста над путями. На месте проведения работ Глава Петрозаводска обсудила с представителями подрядной организации и компании «РЖД» детали проекта.

В ходе выездного совещания Ирина Мирошник встретилась также с представителем фирмы ООО «КарелСтройУправление», которая работает в скверах Ивана Молчанова и Маршала Мерецкова. Подрядчиком завершены демонтажные работы на объектах. В сквере Ивана Молчанова проложена кабельная линия для установки торшерных светильников, сделано основание под брусчатку и установлен бортовой камень. Выполняются работы по устройству ограждений. Руководитель подрядной организации Артем Крюков продемонстрировал Главе Петрозаводска уже выполненные работы и закупленные материалы. Добавим, что в сквере Маршала Мерецкова проложена кабельная линия, осуществляется устройство основания под брусчатку.

Ирина Мирошник также провела рабочую встречу с представителями ООО «Кондопожское ДРСУ», ремонтирующего 15 дорог и 15 тротуаров в Петрозаводске. Работы на большинстве проезжих частей уже завершены, однако нарекания возникают по пешеходным дорожкам. Сегодня работы идут на улицах Свердлова и Андропова. Подрядчику указано на необходимость увеличения темпов работ.