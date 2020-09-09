Новые пункты весогабаритного контроля установят в Карелии

До конца этого года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Карелии предусмотрено оборудование еще четырех автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК), сообщает управление пресс-службы главы Карелии.

«До конца этого года в рамках нацпроекта в Карелии предусмотрено оборудование еще четырех АПВГК: в Пряжинском районе (15-й километр автодороги «Крошнозеро – Эссойла»), Кондопожском районе (76-й километр дороги «Шуйская – Гирвас»), Олонецком (36-й километр автодороги «Олонец – Питкяранта – Леппясилта») и Питкярантском (134-й километр этой же дороги) районах»,

– говорится в сообщении.

С 1 сентября в штатном режиме уже работают автоматические пункты весогабаритного контроля, установленные на 10-м километре автодороги «Шуйская-Гирвас» и 14-м километре подъезда к пограничному пункту пропуска Сювяоро. Еще два АПВГК – на 23-м километре автотрассы «Петрозаводск-Суоярви» и 8-м километре подъезда к Сегеже.

Автоматические пункты весогабаритного контроля, построенные в Карелии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», позволяют в режиме «онлайн» фиксировать весогабаритные параметры всех типов механических транспортных средств, их регистрационные номера, а также факты нарушения водителями скоростного режима и выезда на полосу встречного движения.

Как отмечают специалисты-дорожники, большегрузный автомобиль с 10-процентным превышением допустимой массы в среднем оказывает на дорожное покрытие нагрузку, эквивалентную воздействию 200 тысяч легковых автомобилей. Поэтому нарушителям режима нагрузки на дорожное полотно грозят солидные штрафы.