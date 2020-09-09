Житель Ленобласти попался на магазинной краже в Карелии

Сотрудниками вневедомственной охраны задержаны трое граждан: два жителя республики молодого возраста и 52-летний гость Карелии, сообщает Управление Росгвардии по РК.

В Беломорске 8 сентября группа задержания была направлена по сигналу тревоги в охраняемый сетевой магазин на Портовом шоссе. Там за попытку выноса товара был задержан 20-летний беломорчанин.

В Кондопоге, также в сетевой торговой точке на улице Советов, за совершение мелкого хищения задержан 28-летний житель города – он пытался незаметно пронести мимо кассы бутылку спиртного.

Днем ранее в Кеми росгвардейцы, прибывшие на сработку тревожной кнопки в магазин на площади Кирова, задержали за хищение товара и передали сотрудникам полиции жителя Ленинградской области.