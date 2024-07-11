Депутаты карельского парламента вновь взялись за «наливайки»

Текст, фото: Антонина Кябелева

Депутаты Законодательного собрания Карелии возобновили борьбу с так называемыми «наливайками» - питейными заведениями, расположенными в жилых домах и осуществляющими продажу алкогольных напитков.

10 июля на внеочередном заседании комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ народные избранники рассмотрели законопроект, который вносит изменения в правила розничной продажи пива, сидра, пуаре, медовухи в заведениях общественного питания. Обсуждение будущего карельской торговли слабоалкогольными напитками вскрыла усталость правоохранительных органов от массовых жалоб населения на поведение посетителей «наливаек».

Законопроект, инициированный Главой РК, представил заместитель министра промышленности и торговли Карелии Станислав Трофимец. Он напомнил, что федеральное законодательство разрешило регионам устанавливать собственные требования к правилам продажи пива и пивных напитков в заведениях общественного питания. Законопроект предлагает разрешить продажу пива, сидра, пуаре и медовухи только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах.

«Предполагаемые изменения таким образом ограничат деятельность так называемых «наливаек» в ночное время»,

- пояснил Трофимец.

По его словам, подобные заведения не соответствуют требованиям, предъявляемым к ресторанам, барам, кафе. К этим требованиям относится наличие залов обслуживания, туалетов, пожарной сигнализации, звукоизоляции. Заместитель министра считает, что принятие закона позволит контролирующим органам увидеть несоответствие «наливаек» данным требованиям и прекратить их деятельность. Одновременно в данном законопроекте не решились установить время ограничения работы питейных заведений, что и вызвало довольно острую дискуссию. Станислав Трофимец лишь пообещал вернуться к этой теме осенью 2024 года. Он добавил, что регионы не смогут ограничить время работы только ресторанов, что регулируется федеральным законодательством.

Депутаты поинтересовались, сколько «наливаек» планируется закрыть? У заместителя министра такой информации не было. Он сказал, что лицензии на продажу алкогольной продукции сегодня имеют порядка 400 заведений общественного питания, из которых 170, как выразился чиновник, «добросовестные рестораны».

Депутаты удивились, почему с повестки дня снят вопрос об ограничении времени работы заведений общественного питания, расположенных в многоквартирных домах? Ведь может получится, что предприниматели вложат свои деньги, чтобы перейти в разряд баров и работать круглосуточно, а осенью их поставят перед фактом ограничения времени работы. Как было отмечено на заседании, некоторые предприниматели добровольно ограничили время работы своих заведений.

Председатель парламентского комитета Леонид Лиминчук поинтересовался, «кто стал инициатором «сноса» ограничения времени работы питейных заведений, которое изначально предусматривалось в данном законопроекте. Трофимец инициатора не сдал, сообщив, что это было коллегиальное решение. Логику «коллегиального» решения депутаты понимать отказывались.

Депутат Эмилия Слабунова справедливо поинтересовалась, кто будет определять категорию питейных заведений при поступлении жалоб граждан? Заместитель министра считает, что этим должны заниматься органы правопорядка.

Масла в огонь добавила представитель республиканской прокуратуры Алла Суханова, которая сообщила, что правоохранительные органы завалены жалобами граждан на нарушение тишины в ночное время. Она считает, что у прокуратуры и полиции есть другие более важные задачи, чем определять категорию питейных заведений, нарушающих сон граждан.

«Полтора года сотрудники полиции настолько были отвлечены от выполнения своих многочисленных задач, что, честно говоря, даже говорить об этом не хочется»,

- заметила Суханова.

По ее мнению, в законопроекте следует предусмотреть ограничение времени работы питейных заведений, расположенных в многоквартирных домах. Она рассказала, что алкогольной продукцией в Карелии успешно торговали даже ночью 1 июня, в День защиты детей.

Депутат Вадим Андронов считает, что даже такого понятия как «наливайки» быть не должно.

«По-моему, если в семь часов собраться и прийти в ресторан, то до одиннадцати часов можно и покушать, и напиться, и наплясаться. А если мало, то нужно в выходной прийти просто пораньше»,

- поделился своими размышлениями Андронов.

Он заметил, что если не ограничивать время работы питейных заведений, то «тогда девчата начнут глазки подкрашивать даже после одиннадцати, потому что до семи утра что-то там работает». Не знаю, поддержат ли его наблюдения «девчата», но отдельные депутатские умозаключения выглядели, мягко говоря, забавно.

Депутат Сергей Андруневич уверен, что закрытие части питейных заведений на уровень потребления спиртных напитков вообще не повлияет.

Он вспомнил практику 70-80 годов прошлого века, когда в целях борьбы с алкоголем специально разрешили продажу спиртных напитков на разлив, чтобы можно было приобрести в магазине не бутылку, а сто граммов водки или вина. Он считает, что нужно не закрывать питейные заведения, а просто ограничить их работу.

Депутаты все же решили рекомендовать принять закон в первом чтении, но внести в него поправки до 16 июля. Если законопроект обретет форму закона, то в любом случае он вступит в силу только с 1 сентября 2024 года.