Турбизнес Карелии: «Мы работаем на энергетиков!»

С недавних пор хозяева гостевых домов в Карелии стали получать «письма счастья» от энергоснабжающих организаций. Энергетики в принудительном порядке переводят гостевые объекты на коммерческий тариф, который почти в три раза превышает обычный. Владельцы домов отмечают, что перевод осуществляется в одностороннем порядке, а порой задним числом, хозяев просто информируют де-факто по электронной почте.

"Учитывая прочие расходы, работа зимой превращается в работу на энергетиков и теряет всякий смысл". В турбизнесе Карелии зреет буря!

О подробностях скандала пишет издание «Карелия.Ньюс».